شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الأمين العام للبرلمان يلتقى وفد بنك التنمية الأفريقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألتقى المستشار محمد نصير نائب الأمين العام لمجلس النواب، بالدكتور محمد العزيزى المدير العام الإقليمى لمنطقة شمال أفريقيا ببنك التنمية الأفريقى، وسامح واصل استشارى مشروع التعاون بالبنك وذلك بمقر المجلس. فى مستهل اللقاء أعرب نائب الأمين العام للمجلس عن شكره وتقديره للجهود التى يقوم بها البنك فى عملية ترميم الكتب والمخطوطات النادرة والتى تجرى بمعامل المتحف المصرى الكبير. وخلال اللقاء تم الاتفاق على الاستمرار فى التعاون بين البنك والمجلس من خلال وزارة التعاون الدولى وتمويل البنك لعدد من الدورات التدريبية لتطوير ودعم بناء القدرات الوظيفية للعاملين بالأمانة العامة بمجلس النواب ودراسة الشراكة مع معهد التدريب البرلمانى. وفى نهاية اللقاء تفقد وفد البنك متحف المجلس والمكتبة وقطاع المعلومات.

















شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الأمين العام للبرلمان يلتقى وفد بنك التنمية الأفريقى.. صور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .