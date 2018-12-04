شكرا لقرائتكم خبر عن سيلاسى لـ "افريقية النواب": مصر القوية هي اريتريا القوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال السفير فاسيل سيلاسي، إن بلادة تري ضرورة إتفاق الدول المطلة علي البحر الأحمر علي صيغة لحماية أنفسها ولا تعلي مصلحة دولة أخري علي مصلحتها ، مضيفا أن رئيس اريتريا زار مصر 3 مرات فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وطالب بأن تكون العلاقة استراتيجية و لكن نتيجة الاوضاع فى المنطقة وقتها لم تمكنا من الوصول إلي مساعينا، لكن حالياً توطدت العلاقات بين البلدين حتي أصبحت أكثر من كونها استراتيجية.

وتابع فاسيل، إننا نقدر ظروف مصر و نفخر بافريقيتنا، مؤكداً أهمية توطيد العلاقات إنطلاقاً من الشراكة لاسيما وأن أسمرة تطل علي البحر الاحمر الذى يوجد به أفضل أنواع الأسماك، لافتاً إلي إشكالية عدم وجود أسطول تجارى ينقل البضائع من القاهرة إلي اريتريا ، مشيدا الدور المصرى في تقديم المعدات ودعم المستشفيات في ارتيريا، لافتاً إلي وجود إشكالية تتمثل في العجز الشديد بالأطباء.

من جانبه أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، حرص اللجنة على دعم العلاقات مع كافة الدول الأفريقية، لاسيما وأن مصر دولة محورية تربط 3 قارات ببعضها.

وفي سياق متصل، استعرض سفير دولة اريتريا الأوضاع الحالية في بلادة، مشيراً إلي أن أثيوبيا لها أهمية خاصة لدي "أسمرة" وتعد بمثابة تسونامي القرن الأفريقي، قائلاً : " قبل تقلد آبى أحمد رئاسة وزراء أثيوبيا لم يكن أحد يتخيل أن تصل العلاقات بين البلدين إلي وصلت إليه حالياً، ويبدو من الزيارات المتبادلة مؤخرا بين البلدين رغبة الشعبين فى العيش بسلام، و الانتقال بين الدولتين حالياً يتم بالبطاقات الشخصية ، مؤكدارفض اريتريا تمزيق أثيوبيا عندما أرادات جبهة " تجراى الاثيوبية " الاستقلال عن أثيوبيا.