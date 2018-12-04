الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في اليمن ستتفاقم العام المقبل

أعلنت ​الأمم المتحدة​ أنّ "الأزمة الإنسانية في ​اليمن​، الأسوأ في العالم، ستتفاقم في 2019"، محذّرةً من أنّ "عدد الأشخاص الّذين يحتاجون مساعدات غذائية سيرتفع بنحو أربعة ملايين شخص".

وأوضح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ​مارك لوكوك​، بتصريح صحافي في جنيف، أنّ "في عام 2017 كانت الأمم المتحدة تقدّم مساعدات غذائية لثلاثة ملايين شخص شهريًّا، لكن هذا العدد ارتفع إلى ثمانية ملايين شهريًّا هذا العام، ومن المتوقّع أن يصل إلى 12 مليونًا في 2019".

وتفاقمت الأزمة في اليمن في أعقاب تدخّل عسكري بقيادة ​السعودية​ دعمًا للحكومة، في مواجهة المتمردين "الحوثيي"ن المدعومين من ​إيران​ في آذار 2015.