الرئيس عون تابع عمليات الحفر الاسرائيلية وطلب من أجهزة الأمن مراقبة الموقف بدقة

تابع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ التطورات في منطقة الحدود الجنوبية بعدما باشرت ​اسرائيل​ القيام بحفريات قبالة الاراضي اللبنانية، واجرى لهذه الغاية سلسلة اتصالات شملت رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، وقائد الجيش ​العماد جوزيف عون​. وتم خلال الاتصالات تقييم الموقف في ضوء المعطيات المتوافرة حول ابعاد العملية الاسرائيلية. وطلب الرئيس عون من ​الاجهزة الامنية​ متابعة الموقف بدقة.

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