اليونيفل: منطقة العمليات هادئة ونعمل للحفاظ على الاستقرار العام

اعلنت قيادة "​اليونيفيل​" في بيان، أن "​الجيش الإسرائيلي​ أبلغ اليونيفيل، صباح اليوم، بأنه بدأ بأنشطة جنوب ​الخط الأزرق​ للبحث عما يشتبه بأنه أنفاق"، مؤكدة أن "الوضع العام في منطقة عمليات اليونيفيل لا يزال هادئا، وتعمل مع جميع المحاورين من أجل الحفاظ على الاستقرار العام، وان جنود حفظ السلام التابعين لها زادوا من دورياتهم على طول الخط الأزرق، إلى جانب ​القوات​ المسلحة اللبنانية، للحفاظ على الاستقرار العام وتجنب أي سوء فهم قد يؤدي إلى تصعيد".

واشارت الى أن "رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام ​اللواء​ ستيفانو ​ديل كول​ على اتصال وثيق مع كل من القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، ويحث مجددا جميع الأطراف على استخدام الآليات التي تضطلع بها اليونيفيل في مجال الارتباط والتنسيق والآلية الثلاثية لتهدئة أي توتر. وان فرق الارتباط التابعة لليونيفيل تعمل على جانبي الخط الأزرق"، مشددة على أن "

اليونيفيل تراقب الخط الأزرق على مدار الساعة، وتعلن عن جميع انتهاكات قرار ​مجلس الأمن الدولي​ 1701، وهو القرار الذي يشكل جوهر ولايتها".