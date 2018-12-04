المجلس الوطني للاعلام يحذر من الوقوع في فخ الدعاية الصهيونية

لفت ​المجلس الوطني للإعلام​ المرئي والمسموع جميع المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية وسائر الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم الوقوع في فخ الترويج للدعاية الصهيونية وخدمة حملات التهويل والتهديد التي يروجها العدو ضد ​لبنان​ من خلال تعميم ما يريده العدو عبر نشر الفيديوات المزعومة وبث التهديدات بالعدوان على لبنان. واشار الى ان ​الجيش الاسرائيلي​ وزع فيديوهات وشن حملة تهديد وتهويل ضد لبنان تحت شعار البحث عن انفاق في شمال ​فلسطين المحتلة​.

واعتبر المجلس في بيان انه "الأرجح أن رئيس ​الحكومة الإسرائيلية​ ​بنيامين نتانياهو​ يسعى إلى تحويل الأنظار عن ملاحقته ب​الفساد​ ما يتطلب وعيا وتضامنا لبنانيا وإدراكا إلى أن الخطر الحقيقي على لبنان يتمثل بالعدو الإسرائيلي. وهذه هي مهمة الإعلام ​البناء​".