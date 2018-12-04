قوى الأمن عممت صورة لبنانية غادرت برفقة أولادها الخمسة منزلها في تنورين ولم تعُد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: جيهان بطرس ساسين، وهي لبنانية من مواليد عام 1981، الّتي غادرت برفقة أولادها الخمسة: 3 فتيات (مواليد عام 2016، 2011، 2008) وفتيَين (مواليد عام 2012، 2009)، بتاريخ 19 تشرين الثاني 2018 منزلها الكائن في محلة البساتين العصي - ​تنورين​، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه".

وركّزت في بلاغ على أنّ "لذلك، يُرجى من المواطنين الكرام الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمفرزة ​طرابلس​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ على أحد الرقمين: 423039/06 أو 443889/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات".