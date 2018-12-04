قوى الأمن عممت صورة لبنانية غادرت برفقة أولادها الخمسة منزلها في تنورين ولم تعُد

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: جيهان بطرس ساسين، وهي لبنانية من مواليد عام 1981، الّتي غادرت برفقة أولادها الخمسة: 3 فتيات (مواليد عام 2016، 2011، 2008) وفتيَين (مواليد عام 2012، 2009)، بتاريخ 19 تشرين الثاني 2018 منزلها الكائن في محلة البساتين العصي - تنورين، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه".
وركّزت في بلاغ على أنّ "لذلك، يُرجى من المواطنين الكرام الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين: 423039/06 أو 443889/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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