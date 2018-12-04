الهيئة التعليمية في مدرسة الاباء المخيتاريست تعلن التوقف عن التدريس

أبلغت الهيئة التعليمية في مدرسة الاباء المخيتاريست - ​الحازمية​، أولياء ​الطلاب​ في المدرسة بأنها اتخذت قراراً بالتوقف عن التدريس حتى الحصول على رواتبهم بعد مرور أشهر عديدة بدون دفع الرواتب في المدرسة، مؤكدين حرصهم على مصلحة ومستقبل الطلاب.

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