حمادة كرّم التلامذة الفائزين بمسابقة الحساب الذهني: انهم نموذج للابداع اللبناني

لفت وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، خلال رعايته حفل تكريم التلامذة اللبنانيين الّذين حازوا المراتب الأولى في المسابقة العالمية للحساب الذهني في دبي وجوهانسبورغ، إلى أنّ "إبداع الطلاب المتميّزين، تعبير عن الإمكانات الإستثنائية للشباب اللبناني على الرغم من كلّ شيء، وعلى الرغم من كلّ الصعوبات الّتي يمرّ بها لبنان".
ووجّه تحية تقدير إلى "جميع المسؤولين عن المدارس المشاركة في هذه المسابقة العالمية وإلى إداراتها وأساتذتها، وخصوصًا إلى الأهالي الّذين نتشارك معهم الفرح والاعتزاز بالفوز بهذه البطولات العالمية".
بدوره، أكّد رئيس مجلس إدارة مؤسسة "I Smart" الدكتور طارق هرموش أنّ "التلامذة الّذين جابوا أقاصي الأرض لم يكن هدفهم الزيارة بل إعلاء إسم لبنان الّذي حملوه في قلوبهم، وعادوا إليه محمّلين بكؤوس الفوز والتميز"، شاكرًا حمادة لـ"رعايته المبدعين ودفعهم ليكونوا على قدر عالٍ من المسؤولية، والّذين اجتهدوا لكي يرفعوا إسم لبنان عاليًا في العالم ويحصدوا النتائج المشرفة".
من ثمّ، سلّم الوزير شهادات التقدير لكلّ من هرموش والتلامذة الفائزين، وتسلّم درعًا تكريمية من المؤسسة.
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