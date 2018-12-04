التقى وزير الدفاع ​يعقوب الصراف​ نظيرته الفرنسية فلورانس بارلي خلال محطة لها في ​مطار بيروت​. واغتنمت بارلي الفرصة للتطرق معه إلى تطبيق مقررات ​مؤتمر روما​ ٢، بما فيها خط الائتمان بقيمة 400 مليون يورو الذي فتحته ​فرنسا​ من أجل ​الجيش اللبناني​ و​قوى الامن الداخلي​.

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع التقى نظيرته الفرنسية وبحث معها تطبيق مقررات روما 2 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .