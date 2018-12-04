الخليل معزيا بأبو ذياب: أتطلع لأن تأخذ هذه القضية مسارها القانوني

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، الى "أننا بألم وأسف شديدين تلقينا نبأ وفاة، مرافق الوزير السابق ​وئام وهاب​، محمد أبو ذياب"، مقدما الى عائلته والى سائر أبناء بلدة ​الجاهلية​ وقرى المنطقة ومن رفاقه ومحبيه أحرّ التعازي، "وأتطلع معكم ومع سائر اللبنانيين إلى أن تأخذ هذه القضية مسارها القانوني السليم".

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