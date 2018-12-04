الشيخ حسن: القانون والمؤسسات فوق كل اعتبار تثبيتاً للدولة بكل وجوهها

شدّد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، على "أهمية أن يعي الجميع حجم التحديات التي تواجه لبنان في أمنه واقتصاده ومختلف جوانب حياة أبنائه". داعيا إلى أن "يكون القانون والمؤسسات فوق كل اعتبار تثبيتاً للدولة بكل وجوهها". وآملاً بان "تبصر الحكومة العتيدة النور وتبدأ بالخطوات المطلوبة لإنقاذ الأوضاع مما آلت إليه". وشدد الشيخ حسن خلال لقائه وفداً رسمياً فلسطينياً في دار الطائفة في بيروت، برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومسؤول دائرة حقوق الإنسان أحمد التميمي، يرافقه سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، على "ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينية المحور المركزي والأساسي للنضال العربي، حيث من الضروري متابعة المسائل الخطيرة التي تحدث أخيراً وتطال القدس الشريف، وإجراءات التهويد والمشاريع الجاهزة لتنفيذ سياسات الأمر الواقع في فلسطين المحتلّة".
والتقي الشيخ حسن النائب السابق غازي العريضي، حيث كان اللقاء مناسبة لعرض للأوضاع العامة الراهنة. كما ترأس إجتماعاً لكل من اللجنتين الإجتماعية والإدارية في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، بحضور أمين سر المجلس المحامي نزار البراضعي.
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