محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:
بدأت مديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، حملة لمتابعة المقاهي وأندية ألعاب الفيديو والحدائق العامة، للتأكد من عدم وجود تلاميذ المدارس خلال وقت اليوم الدراسي.
وقاد اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، حملة على مقاهي منطقة حي أول والمحطة الجديدة.
وقال بيان رسمي لمديرية الأمن: "الحملة للتأكد من عدم تواجد طلبة وطالبات المدارس حفاظًا على مستقبلهم وحمايتهم من الاختلاط بذوي السمعة السيئة وحفظ الأمن الاجتماعي وحماية بكورة الشباب ليصبحوا جيلاً مبشراً بالخير لمصر".
شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الإسماعيلية يبدأ حملة على المقاهي للبحث عن تلاميذ المدارس الهاربين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .