وزير قطاع الأعمال: بشائر خطة تطوير الشركات التابعة ستظهر في 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، إن بشائر خطة الإصلاح والتطوير للشركات التابعة للقطاع ستبدأ في الظهور عام 2020.

وأضاف توفيق، خلال فعاليات القمة السنوية الخامسة لصناعة السيارات "إيجيبت أوتوموتيف"، أن الوزارة تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في العديد من المجالات والقطاعات الصناعية وخاصة صناعة السيارات.

"نسعى لجلب إحدى الشركات العالمية الكبرى في صناعة السيارات لإنتاج وتصنيع سيارات على أرض شركة النصر أو الهندسية للسيارات التابعتين للوزارة أو كلاهما معًا" بحسب ما قاله الوزير.

وأضاف أن هذه الشراكة تهدف إلى تحويل مصر إلى قاعدة تصديرية، وتحقيق قيمة مضافة عالية، وزيادة نسبة المكون المحلي من خلال التصنيع وليس التجميع.

وأوضح توفيق، أن شركتي النصر والهندسية للسيارات كانتا في السابق شركة واحدة، وأنه يجري حاليًا نقل تبعية الشركة الهندسية من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية التي تشمل محفظتها شركة النصر للسيارات.

وقال الوزير، إنه تم وضع خطط واضحة للتعامل مع الشركات الخاسرة تشمل في المرحلة الأولى 26 شركة من إجمالي 48 شركة خاسرة، من خلال عدة محاور من بينها التحديث الكامل لبعض المصانع مثل شركة الدلتا للصلب، والعمرات الجسيمة مثل شركتي الدلتا والنصر للأسمدة، إلى جانب الاستعانة بخبرات القطاع الخاص خاصة في النواحي الفنية.

كما تتضمن الخطة العمل على تعظيم ربحية الشركات الرابحة وتحسين العوائد المحققة، بحسب هشام توفيق

وأشار إلى خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة من خلال تحديث كامل للصناعة يبدأ بمحالج القطن مرورًا بالمراحل الصناعية المختلفة من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، بتكلفة تقديرية تتجاوز 25 مليار جنيه.

وأضاف توفيق أن هذه الخطة تشمل إقامة مراكز صناعية كبرى في شركات المحلة وكفر الدوار وحلوان، مع تخصيص مصنعين لأغراض التصدير.

وذكر الوزير أن الوزارة تنفذ بعض الإجراءات والخطوات للتغلب على بعض التحديات الإدارية في الشركات التابعة، من خلال عدة برامج للتنمية البشرية وتأهيل العاملين، إلى جانب الاستثمار في الماكينات والآلات، مع وضع معايير لاختيار وتقييم القيادات.