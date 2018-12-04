وزيرا خارجية مصر والكويت يؤكدان على أهمية تعزيز العمل المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):

أكد وزيرا خارجية مصر والكويت سامح شكري والشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الثلاثاء على أهمية تعزيز آليات التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية بينهما قبيل بدء أعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة المُنعقدة برئاستهما في الكويت، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ.

وقال المتحدث ، في بيان صحفي اليوم ، إن المباحثات بين الجانبين تطرقت إلى مجمل القضايا الثنائية، وحرص الوزيران على تبادل الرؤى والتقييم في شأن متابعة ما تم تنفيذه من نتائج أعمال اللجنة المشتركة السابقة والتي عقدت في القاهرة في 2016، ومناقشة سبل البناء عليها على نحو يُسهم في خروج أعمال اللجنة المشتركة الحالية بنتائج بنّاءة تسهم في تحقيق طفرة نوعية في مسار العلاقات المشتركة بين البلديّن.

وأشار إلى أن مسار المباحثات تطرق أيضاً إلى تطورات ومجمل القضايا الإقليمية محل الاهتمام من الجانبين، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة الدفع بالحلول السياسية التي من شأنها استعادة الأمن والاستقرار وتجنب المنطقة مخاطر الانزلاق في صراعات أو مزيد من التوتر، منوهاً بالدور الفعّال الذي تضطلع به دولة الكويت بكل اقتدار في الدفاع عن قضايا المنطقة في إطار عضويتها الحالية في مجلس الأمن.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على محورية الدور المصري على صعيد العمل العربي المشترك، وذلك باعتبارها دعامة رئيسية لأمن واستقرار المنطقة العربية بأكملها.

وذكر المتحدث أن الوزيرين اتفقا على الدفع بآليات التشاور والتنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير آفاق العلاقات المشتركة، وكذا في شأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية على نحو يلبي تطلعات الشعبيّن للعيش في مزيد من الرخاء والتنمية والاستقرار.