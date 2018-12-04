وزير الداخلية يمتدح دور المطافئ في حريق سوق أم درمان

قال وزير الداخلية د. أحمد بلال إن حادثة حريق سوق أم درمان انحصرت في 262 دكاناً و50 طبلية. وأضاف “لولا تدخل قوات الدفاع المدني لقضي الحريق على كل السوق “.

وأوضح بلال في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء التي عقدت بدار الشرطة ببري أن 26 عربة مطافئ وصلت لمكان الحادث بعد 6 دقائق من الإبلاغ عن الحريق وظلت مرابطة في المكان لمدة 12 ساعة متواصلة.

وقال وزير الداخلية بحسب سونا – إنه سيتسلم اليوم التقرير النهائي من المعمل الجنائي بشأن أسباب الحريق. وأشار إلى أن التوصيلات الكهربائية العشوائية للمتاجر والاكتظاظ وإنسداد المنافذ داخل السوق هي التي أدت لانتشار الحريق .ودعا د. أحمد بلال لإعادة النظر في تخطيط سوق أم درمان حتى لاتتكرر مثل هذه الحوادث مستقبلاً، مؤكداً إستعداد قوات الدفاع المدني وجاهزيتها للتعامل مع أي طارئ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)