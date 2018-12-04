الجامعة العربية: متفاءلون بدور السودان في تجاوز الأزمة الليبية

أكدت جامعة الدول العربية على أهمية دور السودان في المحيط العربي والأفريقي بإعتباره جسراً للتواصل بين العالمين العربي والأفريقي.

وقال صلاح الجمالي ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية بحسب (smc) أن إجتماع دول جوار ليبيا الذي عُقد مؤخراً بالخرطوم بدعوة من وزير الخارجية الدرديري محمد أحمد دلالة واضحة علي مواصلة السودان لدوره البنّاء في جمع الفرقاء والبحث عن حلول لخروج المنطقة العربية والأفريقية من الأزمات التي تمُر بها، مُبدياً تفاؤله بدور السودان والدول العربية والأفريقية في مساعدة الأشقاء الليبيين لتجاوز أزمتهم.

وأوضح أن بعض دول الجوار لا تراقب حدودها بالشكل الكامل وهو ما يساعد على إستمرار الأزمة الليبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)