خبير اقتصادي: سيادة سياسة البيع بـ”الكسر” في الأسواق

قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم أ.د. محمد الجاك أحمد، إن أزمة السيولة جعلت سياسة البيع بالكسر تسود الأسواق السودانية، وإن أزمة الكاش الآن تحاصر الأسواق السودانية وألقت بظلالها على أسواق الماشية والمحاصيل بولايات السودان المختلفة، مما جعل الأسواق تعمل بنسبة 30 في المئة من طاقتها.

وأضاف أحمد أن التعامل بالشيكات قد أدى إلى ارتفاع أسعار المحاصيل خاصة محاصيل الصادر، مستطرداً أن الأسواق تعمل الآن بنسبة 30 بالمئة من طاقتها القصوى مع ركود وتراجع كبيرين في حركة البيع والشراء، لافتاً إلى أن سياسة البيع بالكسر هي السائدة في الأسواق.

وقال الجاك إذا كانت الحكومة تعتقد أن تحجيم السيولة سيؤدي إلى مكافحة التضخم وانخفاض الأسعار فلا بد أن تعلم أيضاً أن هذه العملية مضرة جداً بالعملية الإنتاجية، مطالباً بإنشاء بورصة ومحفظة للمواشي والمحاصيل لدعم عملية الإنتاج.

ودعا بحسب الشروق – إلى الاستفادة من الموسم الزراعي الصيفي والذي وصفه بالناجح جداً، وذلك بتقليل الرسوم والجبايات وبعض الإجراءات غير القانونية التي درجت الولايات والمحليات على اتخاذها في ما يلي سلع الصادر، وذلك لدعم ميزان المدفوعات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)