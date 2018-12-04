هل يُسقِط الفساد نتنياهو؟

الخليج 365 | فريق التحرير

هجوم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتياهو، على المراقب العام للشرطة الإسرائيلية روني إلشيخ، المنتهية ولايته، بسبب إعلانه في آخر يوم من ولايته يوم الخميس الماضي توصياتٍ تقضي بمحاكمة نتنياهو بتهمة تلقي الرشوة والاحتيال، تصدى له المسشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفحياي مندلبيت، مشيرًا إلى أن الشرطة والنيابة العامة تؤديان دورهما الطبيعي.

قرار الشرطة الذي أعلن عنه روني إلشيخ في يومه الأخير في منصبه، اعتبره نتنياهو على لسان مقربين منه محاولة للانتقام منه لأنه لم يمنحه فترة إضافية في منصبه.

ومن الناحية القانونية، فإن توصية الشرطة الإسرائيلية بمحاكمة نتنياهو، انتقلت إلى المدعي العام شاي نيتسان؛ الذي سيدرسها وبناء على صلاحياته بإمكانه إغلاق الملف أو تقديم توصيةٍ للمستشار القضائي للحكومي أفحياي مندلبيت، وهو الآخر بدوره مخول بأن يبُتَّ في الملف بإغلاقه أو إصدار توصية بتوجيه لائحة اتهام بحق نتنياهو. هذه الإجراءت ستسغرق في أقل تقدير عدة شهور، وحتى لو تم توجيه لائحة اتهام بحق نتنياهو، فإن القانون الاسرائيلي لا يفرض عليه الاستقالة من منصبه. وعلى أي حال فإن نضوح "ملف 4000"، سيتزامن مع اقتراب نهاية عمر حكومة تنياهو الطبيعي.

والملف المعروف إعلاميًا بـ"ملف 4000"، يتمحور حول شبهات تلقي نتيناهو رشوة من مالك شركة "بيزيك" للاتصلات وموقع "واللا" الإعلامي، تتمثل بتغطيةٍ إعلاميةٍ منحازةٍ له ولأسرته مقابل تسيهلاتٍ حكوميةٍ للجانبين تُدر عليهما أرباحًا وتجنبهما خسائر.

خلال حفلة وادع إلشيخ، أعرب المستشار مندلبليت والنائب العام الاسرائيلي، عن اعتقادهما بأن إلشيخ أدى دوره بشكلٍ مهنيٍ، وهذا ما فسره محللون سياسيون إسرائيليون بأنه تلميحٌ إلى أنهما قد يتبنيان توصيات الشرطة بشأن نتنياهو. ولكن في الجانب الآخر، رأى آخرون أن حرص إلشيخ على توجيه لائحة الاتهام في يومه الأخير في منصبه، يعني أنه لم يكن واثقًا أن خليفته في المنصب بإمكانه تجاهل الشبهات حول نتياهو، وعدم إصدار التوصيات بمحاكمة نتتنياهو.

حتى الآن، الدعوات التي تطلقها المعارضة لاستقالة نتنياهو خافتة جدًا ولم تصل حد الضغوط التي نجمت عن الحملة الدعائية التي قادها نتنياهو شخصيًا عندما أوصت الشرطة بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة إيهود أولمرت؛ الذي اضطر للاستجابة لها والاستقالة. أما داخل اليمين الإسرائيلي وحزب "الليكود" فإن رواية نتنياهو التي تقوم على الادعاء بوجود مؤامرة تستهدف إقصاء اليمين عن سدة الحكم؛ لا تزال مقبولة.