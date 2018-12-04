كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق زيادة الضرائب سيكلف فرنسا ملياري يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر حكومي لوكالة "رويترز" للأنباء أن تعليق ثلاثة إجراءات تتعلق بالضرائب البيئية لمدة ستة أشهر وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب ردًا على مطالب حركة "السترات الصفراء"، سوف يكلف إيرادات الدولة ملياري دولار في عام 2019.

وأوضح هذا المصدر أن هذا المبلغ سيتم تمويله من "المدخرات التي سيتم تفصيلها قريبًا"، لأنه لن يكون هناك تدهور في مسار الميزانية.

وتتوقع الحكومة أن يكون العجز العام بنسبة 2,8% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل.