كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم حزب اليسار يستنكر "الحيل القديمة" لحكومة ماكرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر رئيس حزب "فرنسا الأبية" اليساري، جان لوك ميلينشون، الحيل القديمة في تصريحات رئيس الوزراء إدوار فيليب ومجرد تأجيل زيادة الضرائب على الوقود لمدة ستة أشهر، ردًا على أزمة "السترات الصفراء".

وأكد ميلينشون في بيان له: "الحكومة لم تتخذ إجراء الوقت المناسب، فهي ثورة مواطن"، مضيفًا: "إنه يعتقد أنه بإمكانه إطفاءها بحيل قديمة. ولكن يجب العودة إلى صناديق الاقتراع".

وانتقد رئيس الحزب عدم قيام الحكومة حتى الآن بإعلان "إلغاء الضريبة الإضافية على الوقود ولكن مجرد التأجيل لمدة ستة أشهر"، وهو ما يعني تأجيل القرارات التي لا تحظى بشعبية عقب الانتخابات الأوروبية في شهر مايو.

وتابع: "لم يتم إعلان أي شيء عن الوضع الاجتماعي الحالي للفرنسيين: لا يوجد إصلاح ضريبي ولا زيادة في الحد الأدنى للأجور. بالتالي، تبقى أولوية السلطة حماية الأثرياء".