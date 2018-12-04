كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ريان اير" تتفادى الإضرابات باتفاقها مع الطيارين الألمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفقت شركة "ريان اير" الأيرلندية للخطوط الجوية ونقابة الطيارين الألمان، على النقاط الرئيسية لتسوية نزاعهما بشأن الأجور، متجنبين حركات الإضراب قبل موسم أعياد الميلاد "كريسماس"، حسبما أعلن الجانبان في فرانكفورت، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ الاتفاق الخاص بالأجور، والذي يبقى سارياً حتى مارس 2023 بحلول نهاية فبراير من العام المقبل.

وقال أنجولف شوماخر، المسؤول في نقابة الطيارين الألمان: "إنني متفائل جداً بهذا الشأن".

وأضرب أكثر من 400 طياراً من طياري "ريان اير"، المتمركزين في ألمانيا لأول مرة منذ أقل من عام، وتوقفوا عن العمل 3 مرات على مدار عام 2018.

وبموجب الاتفاق المبدئي، سوف يحصل الطيارون المساعدون المبتدئون على رواتب ثابتة قدرها 50 ألف يورو ما يعادل 57 ألف دولار، وهو ما يعد مضاعفة فعالة في الأجور، بينما يرتفع راتب الطيارين بنسبة أقل ليصل إلى 100 ألف يورو.

وقال شوماخر إنه "من المقرر أن توظف أكبر شركة للطيران منخفض التكلفة في أوروبا طياريها المتمركزين في ألمانيا بموجب القانون الألماني بداية من آخر فبراير.

وتنظم شركة الطيران التي تتخذ من دبلن مقراً لها رحلات لطائراتها من طراز "بوينغ 737" إلى أكثر من 215 مطاراً في 37 دولة، حيث تعمل من 86 قاعدة في أوروبا وشمال أفريقيا.

وفي الشهر الماضي، أبرمت الشركة اتفاقاً مع نقابة "فيردي" الألمانية للعاملين في قطاع الخدمات حول أجور طواقم الطائرات.