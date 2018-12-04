كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى وجرحى بانفجار داخل مركز تجاري في ماليزيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 26 آخرون بجروح جراء انفجار وقع في مركز تجاري بالجزء الماليزي من جزيرة كليمنتان، حسبما أفادت صحيفة The Straits Times السنغافورية، اليوم الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مدير مصلحة المطافئ، خير الدين درهمان قوله، إن الانفجار وقع في الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي، وإن فرق الإطفاء والإسعاف هرعت إلى مكان الحادث.

وذكر درهمان، أن اثنين من القتلى الثلاثة كانا من موظفي المركز التجاري، وأن أربعة من المصابين في حالة حرجة، بينما أصيب الآخرون بجراح طفيفة.

وقال المسؤول إن الشرطة باشرت تحقيقاتها لتحديد سبب الانفجار، الذي أسفر عن انهيار أحد جدران المركز.

ونشرت الصحيفة تسجيلات لآثار الانفجار نقلتها من مواقع للتواصل الاجتماعي.