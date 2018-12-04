كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحكام بالسجن المشدد ضد ثمانية من "السترات الصفراء" في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حُكم على ثمانية أشخاص من حركة "السترات الصفراء" بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين ثلاثة أشهر إلى عام مع إصدار أمر اعتقال في إقليمي تارب وناربون، عقب اشتباكات عنيفة وحريق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

فقد أصدرت محكمة الجنايات في تارب أمر اعتقال مساء الاثنين بحق اثنين من المتهمين يُزعم أنهما حاولا إزالة الحواجز الحديدية في مديرية شرطة تارب. وتم الحكم عليهما بالسجن المشدد لمدة ثمانية أشهر واثني عشر عشرًا.

وخلال الجلسة نفسها، تم الحكم على أربعة متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة ثلاثة أشهر واثنين آخرين بالسجن المشدد ستة أشهر.

وجميع الأحكام يرافقها حظر حمل السلاح لمدة عامين ومنع المشاركة في مظاهرة في إقليم "أوت بيرينيه" لمدة عامين.

وفي ناربون، حُكم على اثنين من "السترات الصفراء" بالسجن المشدد لمدة أربعة أشهر دون أمر اعتقال بتهمة ارتكاب أعمال عنف ضد رجال الإطفاء والدرك عند تفريق مظاهرة.