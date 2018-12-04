كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحف أجنبية وعالمية تسلط الضوء على معرض الصناعات العسكرية والدفاعية "إيدكس 2018" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار تقرير لوكالة أسوشيتد برس، إلى أن مصر تأمل في إرسال رسالة للعالم مفادها أنها بلد آمن ومستقر.
وقالت نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية بالقاهرة للوكالة، إن الولايات المتحدة تسعى لمساعدة مصر في المجال العسكري من خلال تزويدها بالعتاد المناسب وتحقيق الاستفادة القصوى منه.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن لدى الولايات المتحدة، أكبر مورد للأسلحة في مصر، أكثر من 40 شركة في المعرض، إلى جانب الشركات الكبرى من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى روسيا والصين والهند وممالك الخليج.
ولم يحدد المنظمون أهداف المبيعات أو التوقعات، لكنهم يقولون إن الاتفاقيات ستوقع وتعلن.
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