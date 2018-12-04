الحكومة تطلق التسجيل في برنامج “تيسير” وهذه شروط الاستفادة

فتحت الحكومة، من جديد، الباب أمام الأسر للاستفادة من تحويلات برنامج “تيسير” لدعم التمدرس.

وقالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها أصدرته اليوم الثلاثاء، إنه وفي إطار تنزيل برنامج عمل الوزارة المتضمن للتدابير والإجراءات التنفيذية للتوجيهات الملكية الرامية إلى إعطاء دفعة لبرامج الدعم الاجتماعي، انطلقت عملية التسجيل للاستفادة من برنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة للأسر بجميع المؤسسات التعليمية، الذي من المرتقب أن يتواصل إلى غاية 22 من شهر دجنبر الجاري.

وأوضحت الوزارة، أنه خلال الموسم الحالي، عملت على توسيع نمط الاستهداف الجغرافي لبرنامج “تيسير” ليشمل جميع أسر تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي بالوسط القروي، وكذا تلميذات وتلاميذ السلك الثانوي الإعدادي بالوسطين القروي والحضري ،شريطة توفرهم على بطاقة “راميد” سارية المفعول، في حين ينتفي اعتبار هذا المعيار بالنسبة للجماعات القروية المستفيدة من البرنامج إلى حدود 2018-2017.

ووجهت وزارة سعيد أمزازي، نداءا للأسرر المعنية بالمبادرة، لإيداع طلبات الاستفادة من برنامج “تيسير” بالمؤسسات التعليمية مصحوبة بالوثائق اللازمة، والتي تضم نسخة من البطاقة الوطنية للأب والأم أو الوصي وكذا نسخة من بطاقة “راميد” سارية المفعول أو وصل إيداع طلب الحصول عليها، إضافة إلى نسخ من عقود ازدياد الأبناء أو من الحالة المدنية.