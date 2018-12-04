حارس الأسود يثير الذعر بخيرونا..وترقب قبل إعلان مدة غيابه بعد الإصابة

أثارث إصابة الحارس الدولي ياسين بونو، نهاية الأسبوع أمام فريقه السابق أتليتكو مدريد، هلع فريقه خيرونا، الذي عمد لإجراء فحوصات دقيقة إضافية، اليوم الثلاثاء، للكشف رسمياً عن مدة غياب نجم الأسود عن الملاعب.

تقارير إعلامية إسبانية، أوضحت، قبل قليل، بأن الحارس المغربي سيكون غائباً عن المباراة المقبلة لخيرونا أمام فريق ديبورتيفو ألافيس، ستسجل مشاركة الحارس الثاني لخيرونا إيرايزوس.

في المقابل، أوضحت صحيفة “diaridegirona” الكتالونية، أن إصابة حارس المنتخب الوطني المغربي، قد تسببت بمشاكل داخلية لخيرونا باعتباره اللاعب رقم 11 الذي يصاب خلال الشهرين الأخيرين، إذ افتقدت المجموعة لخدمات أبرز الأسماء الأساسية في فترات متراوحة، بسبب شبح الإصابة.

ولم يتمكن الوداد السابق ياسين بونو، من إتمام مباراة الأسبوع 14 من منافسات “الليغا”، حين غادر أرضية الملعب بسبب ألام ألمت به على مستوى عضلات الساق اليشرى، ما دفع بالطاقم الطبي للتدخل قبل التأكيد بأن الإصابة تفرض على بونو عدم إتمام مواجهة الأتلتيكو.

وأشارت المصادر ذاتها، أن بونو قد يغيب عن الملاعب الكروية لمدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى الشهر، في انتظار التأكيد الرسمي للنادي، بعد إخضاع نجم حراسة المرمى لجميع الفحوصات الدقيقة، والأشعة اللازمة.

جدير ذكره، أن بونو قد خطف الرسمية من زميله منير المحمدي، في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 أمام الكاميرون، والتي ضمن الأسود المشاركة بها رسمياً قبل إسدال الستار رسمياً على مرحلة التصفيات شهر مارس المقبل.