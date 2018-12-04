بسبب انتقاده لأخنوش.. الأحرار يهاجم إسماعيل العلوي: لست أهلا لإعطاء الدروس!

هاجم حزب التجمع الوطني للأحرار إسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، الذي انتقد رئيسه، عزيز أخنوش، بسبب ما اعتبره ترويجا لمغالطات عن القطاع الفلاحي في المغرب.

ونشر الموقع الرسمي للتجمع الوطني للأحرار مقالا مطولا غير موقع، عنون بـ”عفوا.. لست أهلا لإعطاء الدروس”، حمل انتقادات لاذعة لإسماعيل العلوي، الذي وصفه المقال بـ”محدود المعرفة بالقطاع الفلاحي.. والذي لم يثق يوما بإمكانياته.. وأن كل ما كان يهمه في تلك المرحلة هو المنصب الوزاري، وليس تنمية القطاع، والسهر على تطويره”.

المقال رسم صورة وردية عن قطاع الفلاحة في المغرب، من تطبيق مخطط المغرب الأخضر، والنهوض بالعالم القروي، وبسط أرقام يؤكد من خلالها صاحب المقال تفوق أخنوش بشكل غير طبيعي في مهمته الوزارية، واصفا القطاع بـ”القطاع المتميز، والمزدهر، مثل العشب الجيد، يجذب الطفيليات”.

واعتبر مقال الأحرار أن العلوي يريد العودة إلى الساحة السياسية، فبدأ بالخروج إعلاميا لانتقاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الحالي، عزيز أخنوش،

وجاء في المقال “هل استوعب السيد العلوي مخطط المغرب الأخضر؟ أم توقف تاريخ الفلاحة عنده في عام 2003؟.. إن الاستثناء الوحيد، الذي يمكن أن يحاضر فيه العلوي حول موضوع ما، سيكون حول موضوع كيف تفسد وتدمر قطاعا ذا إمكانيات، وكيف تبطئ وتيرة نموه، وكيف تحرم المغاربة من إمكانياته، ومؤهلاته.. ففي هذا المجال، ومن دون أي منافسة، يعتبر أكثر خبرة وتجربة”.