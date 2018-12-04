عكا: غياب اللغة العربية عن لافتات تظاهرة ضد العنف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - *الناشط العكي منير قزموز: "نستنكر العنصرية في بلدية عكا بعدم احترامها للغة العربية وتهميشها"

نظمت تظاهرة احتجاجية على العنف وجرائم قتل النساء أمام بلدية عكا صباح اليوم، الثلاثاء.

وتحدث في التظاهرة عدد من مستخدمي البلدية في مجال مكافحة العنف وعضو بلدية عكا، عائشة مرسي، والشيخ عباس زكور، بحضور العشرات من العاملين في البلدية وطلاب مدرسة "أورط" عكا.

وقال الناشط العكي، منير قزموز، لـ"عرب 48" إن "المتظاهرين من قبل بلدية عكا رفعوا اللافتات المنددة ضد العنف المطبوعة باللغة العبرية فقد، فالبلدية لم تهتم برفع أي شعار باللغة العربية، وهذا مستنكر ومرفوض".

لافتات بلدية عكا بالعبرية فقط

وأضاف أن "هذا الأمر إن دل فيدل على العنصرية وسياسة التعالي التي تنتهجها البلدية ضد المواطنين العرب في المدينة على مسمع ومرأى من أعضاء البلدية العرب".

وختم قزموز بالقول إن "طلاب مدرسة أورط عكا هم من أحضروا ورفعوا لاحقا اللافتات باللغة العربية التي نددت بأعمال العنف والجرائم في البلاد عموما وضد النساء خصوصا".

هذا، وسنقوم في "عرب 48" بنشر رد بلدية عكا حول السبب لوجود "اللافتات باللغة العبرية فقط" وفي حال وصوله سننشره لاحقا.