طائرة تقل وفد الحوثيين وغريفثس تغادر صنعاء إلى السويد

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:38 مساءً, 4 ديسمبر 2018 م

المناطق - وكالات

غادر وفد ميليشيا الحوثي صنعاء، الثلاثاء، للمشاركة في محادثات السويد التي تنظمها الأمم المتحدة حول حل النزاع في اليمن، وفق ما ذكر مصدر ملاحي في مطار صنعاء لوكالة فرانس برس.

ويرافق الوفد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، بحسب المصدر ذاته. وتأتي مغادرة الوفد بعد الإعلان عن توقيع اتفاق بين الحكومة الشرعية والمتمردين لتبادل مئات الأسرى بين الطرفين، وبعد يوم على إجلاء 50 جريحاً من الحوثيين إلى العاصمة العمانية مسقط. ولم يحدد بعد موعد رسمي للمحادثات.