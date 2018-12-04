بالفيديو: 8 أخبار يجب معرفتها اليوم الثلاثاء 4 - 12 - 2018

إليكم أهم الاحداث الدولية ليوم الثلاثاء 4 - 12 - 2018:

في سوريا، تم العثور على أسلحة وذخيرة من مخلفات الإرهابيين في ريف حمص الشمالي.

أما في فرنسا، فخيم الهدوء على باريس بعد صدامات عنيفة.

من جهتها، تحتضن بولندا أعمال القمة المناخية العالمية الرابعة والعشرين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن توعد أوكرانيا بإستمرار الحرب.

فيما رجّح الرئيس الاميركي دونالد ترامب لقاء زعيم كوريا الشمالية أوائل 2019.



من ناحيتهما، اتفقت كل من بكين وواشنطن على عدم فرض رسوم جمركية جديدة.

على صعيد آخر، أعلن الجيش الأميركي العثور على قائد الأسطول الخامس "جثة هامدة" في البحرين.

البحرية المصرية أجرت تدريبا مع الفرنسية في البحر الأحمر. كما أفرجت إسرائيل عن محافظ القدس و9 من عناصر فتح.

