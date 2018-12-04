رئيس الوزراء الفرنسي يعلن تعليق الضريبة على المحروقات ويدعو إلى الهدوء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الثلاثاء تعليق الزيادة المقرّرة على أسعار الوقود لستة أشهر، في تنازل جديد لحركة "السترات الصفراء". وقال فيليب في خطاب متلفز "لا ضرائب تستحق أن تعرض وحدة الأمة للخطر"، مضيفا أن الغضب في الشارع "نابع عن شعور عميق بالظلم: عدم القدرة على العيش بكرامة من العمل الذي يقوم به المرء"، مشددا على ضرورة الإبلاغ عن أي احتجاجات مستقبلية مسبقا و"إجرائها بهدوء".

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