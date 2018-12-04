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انت الان تتابع مستقبل التلفزيون المنزلي.. هل تختفي السينما؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٥ م
وضعت شركة سامسونج إلكترونيكس معايير جديدة لسينما المستقبل بعد إطلاقها تكنولوجيا "Onyx"، وتكنولوجيا السينما المنزلية، اللذين يعملان بنظام LED، ومن خلال مشاهدة الأفلام السينمائية بجودة LED فائقة الوضوح ستتيح تلك التكنولوجيا للمشاهدين محتوى سينمائيا أكثر متعة ووضوحاً، ولقد أدهشت سامسونج إلكترونيكس مصر كل زائري معرض Cairo ICT هذا العام بالجودة الفائقة للتكنولوجيا الأحدث، والتي تتميز بوضوحها الفائق وتباين الصورة اللا نهائي، كما تتيح حلول سامسونج عرض المحتوى بأفضل صورة ممكنة وبأدق التفاصيل.
وتخاطب التكنولوجيا الحديثة أيضًا كل حواس المشاهدين من خلال تقديم تجربة صوتية غير مسبوقة بفضل سماعاتJBL المحيطية، التي تعمل بتكنولوجيا HARMAN الصوتية الاحترافية، وتمكنت تكنولوجيا العرض السينمائي من سامسونج من ترك بصمة واضحة في معرض Cairo ICT. واستعرضت سامسونج إلكترونيكس أيضاً النسخة المجسمة ثلاثية الأبعاد
وتخاطب التكنولوجيا الحديثة أيضًا كل حواس المشاهدين من خلال تقديم تجربة صوتية غير مسبوقة بفضل سماعاتJBL المحيطية، التي تعمل بتكنولوجيا HARMAN الصوتية الاحترافية، وتمكنت تكنولوجيا العرض السينمائي من سامسونج من ترك بصمة واضحة في معرض Cairo ICT.
واستعرضت سامسونج إلكترونيكس أيضاً النسخة المجسمة ثلاثية الأبعاد من حلولها التكنولوجية السينمائية، التي تتميز بسطوعها الفائق والعمق ثلاثي الأبعاد الذي تُعد سامسونج من رواده على مستوى العالم، حيث يتيح أيضاً قراءة ترجمة الأفلام بصورة أسهل.
يمكن أيضاً لتكنولوجيا سامسونج أن تجعل من دور السينما الحديثة مكاناً أفضل وأكبر في المساحة، خاصة بعد الاستغناء عن أجهزة البروجكتور الكبيرة، وهو ما يتيح مساحة جديدة لوضع مقاعد إضافية، وبالتالي إتاحة الفرصة لعدد أكبر من المشاهدين لحضور العروض السينمائية المتنوعة.
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