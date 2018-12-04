بيلباو يقيل المدرب بريسو لسوء النتائج ويعين جاريتانو

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١١ م
أقال أتليتيك بيلباو المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم المدرب إدواردو بريسو يوم الثلاثاء واستبدل به مدرب فريق الشباب جايزكا جاريتانو، بعد سلسلة من النتائج السيئة جعلت الفريق في المركز الـ18 بالمسابقة، وخسر بيلباو 3-صفر من ليفانتي يوم الاثنين ليواصل النتائج المحبطة، إذ فشل في تحقيق أي فوز في الدوري منذ اليوم الافتتاحي للموسم، وبيلباو هو النادي الوحيد بجانب العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، الذي لم يهبط للدرجة الثانية في إسبانيا وتفصله ثلاث نقاط الآن عن منطقة الأمان ويملك 11 نقطة من 14 مباراة.
وقال النادي عبر تويتر "أتليتيك بيلباو قرر إنهاء عقد المدرب إدواردو بريسو"، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء رويترز. "بدءا من يوم غد الأربعاء سيتولى جايزكا جاريتانو قيادة الفريق الأول". وأصيب بريسو (49 عاما) بسرطان البروستاتا في نوفمبر 2017 عندما كان يدرب إشبيلية، وكافح المرض لكنه أقيل في ديسمبر لسوء النتائج
"بدءا من يوم غد الأربعاء سيتولى جايزكا جاريتانو قيادة الفريق الأول".
وأصيب بريسو (49 عاما) بسرطان البروستاتا في نوفمبر 2017 عندما كان يدرب إشبيلية، وكافح المرض لكنه أقيل في ديسمبر لسوء النتائج وانتقل لتدريب بيلباو في مايو 2018.
ونجح جاريتانو في قيادة إيبار للصعود لدوري الأضواء لأول مرة في تاريخه في 2014 لكنه استقال في 2015.
وأقيل جاريتانو من تدريب بلد الوليد في 2015 وديبورتيفو لاكورونيا في 2017 قبل قيادة الفريق الرديف في بيلباو.
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