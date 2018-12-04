انت الان تتابع البورصة تخسر 13.4 مليار جنيه في ختام جلسات اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٦ م
فقدت البورصة المصرية 13.4 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء -جلسة منتصف الأسبوع- وسط تراجع ملحوظ لمؤشراتها. سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة مستوى 721.9 مليار جنيه مقابل مستوى 735.3 مليار جنيه إغلاق أمس الإثنين. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 2.39% بما يعادل 309.7 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 12624.7 نقطة، كما فقد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" نحو 1.04% من قيمته، بما يعادل 6.9 نقطة خسارة، ليسجل مستوى 665.3 نقطة.
وانخفض المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" بنسبة 1.28%، بما يعادل 21.5 نقطة ليصل إلى مستوى 1660 نقطة، وسط تداولات منخفضة لم تتخط قيمتها 628.6 مليون جنيه، بعد التعامل على 151.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 23.3 ألف صفقة بيع وشراء. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي اليوم قرارا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ
وانخفض المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" بنسبة 1.28%، بما يعادل 21.5 نقطة ليصل إلى مستوى 1660 نقطة، وسط تداولات منخفضة لم تتخط قيمتها 628.6 مليون جنيه، بعد التعامل على 151.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 23.3 ألف صفقة بيع وشراء.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي اليوم قرارا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ نائبا لرئيس البورصة لمدة أربع سنوات.
وأضاف مجلس الوزراء اليوم في بيان له، أن عبد الرحمن يتمتع بخبرة عملية بمجال سوق المال لنحو خمسة وعشرين عاما، منذ بداية عمله بالبورصة عام 1993، حيث عمل بكل من هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي.
تجدر الإشارة إلى أن مقعد نائب رئيس البورصة ظل شاغرا منذ تعيين محسن عادل رئيسا لهيئة الاستثمار في يوليو الماضي.
شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تخسر 13.4 مليار جنيه في ختام جلسات اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .