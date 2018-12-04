انت الان تتابع البورصة تخسر 13.4 مليار جنيه في ختام جلسات اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٦ م

فقدت البورصة المصرية 13.4 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء -جلسة منتصف الأسبوع- وسط تراجع ملحوظ لمؤشراتها. سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة مستوى 721.9 مليار جنيه مقابل مستوى 735.3 مليار جنيه إغلاق أمس الإثنين. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 2.39% بما يعادل 309.7 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 12624.7 نقطة، كما فقد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" نحو 1.04% من قيمته، بما يعادل 6.9 نقطة خسارة، ليسجل مستوى 665.3 نقطة.

وانخفض المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" بنسبة 1.28%، بما يعادل 21.5 نقطة ليصل إلى مستوى 1660 نقطة، وسط تداولات منخفضة لم تتخط قيمتها 628.6 مليون جنيه، بعد التعامل على 151.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 23.3 ألف صفقة بيع وشراء. وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي اليوم قرارا بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ