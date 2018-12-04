أحدهم إسرائيلي.. الجنس والفساد يطيحان بزعماء العالم

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أطاحت العديد من الفضائح الجنسية والسياسية بزعماء مهمين وقادة ومسؤولين مختلفين من مناصبهم، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بشكل رئيسي من قبل السلطات القضائية.

على مدى عقود طويلة، كانت الفضائح هي العامل الفارق في الإطاحة بالعديد من الزعماء والمسؤولين السياسيين على مستوى العالم، خاصة أن بعضهم لم تكن شعبيته الواقعية على استعداد لمواجهة تحديات سياسية أو اجتماعية تؤثر على فرص بقائه بالسلطة. ولم تفرق الفضائح بين دولة كبيرة أم صغيرة، بل اجتاحت كافة الأوساط السياسية، لتكتب فصل النهاية في حياة العديد من القادة والزعماء عالميًا، لا سيما هؤلاء الذين طالتهم الفضائح الجنسية والفساد خلال فترة توليهم السلطة على مدى عقود مختلفة من الزمان.

فضيحة ووترجت بدأت الفضيحة الأشهر في القرن الماضي عام 1972، وتحديدًا بعد اكتشاف التحقيقات تورط الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون في التجسس على مكتب الحزب الديمقراطي في مبنى "ووترجت". نتائج التحقيقات تم نقلها برمتها إلى الكونجرس، والذي بدأ يستعد لإجراء تصويت حول عزل نيكسون، وهو الأمر الذي أجبر الرئيس السابع

فضيحة ووترجت بدأت الفضيحة الأشهر في القرن الماضي عام 1972، وتحديدًا بعد اكتشاف التحقيقات تورط الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون في التجسس على مكتب الحزب الديمقراطي في مبنى "ووترجت". نتائج التحقيقات تم نقلها برمتها إلى الكونجرس، والذي بدأ يستعد لإجراء تصويت حول عزل نيكسون، وهو الأمر الذي أجبر الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة على الاستقالة قبل تصويت الكونجرس على محاكمته، وذلك بعد أن علم أن أغلبية النواب سيصوتون لصالح عزله. أحدهم خلع حذاءه.. أغرب مواقف الزعماء بالأمم المتحدة إيهود أولمرت إيهود أولمرت كان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق هو أو من يدخل السجن بتهمة الفساد بعد أن تولى مهام قيادة الحكومة في تل أبيب، حيث تمت إدانته بتهمة الفساد وعرقلة تحقيقات القضاء، ما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة تجاوزت 19 عامًا.

أولمرت كان قد استقال من منصبه عام 2009، بعد ثبوت إدانته بتهم الفساد خلال تلك الفترة، في واقعة لم تمر بسلام على رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك. صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي لم يتحمل رئيس صندوق النقد الدولي السابق، دومينيك ستروس، ظهور تهم جنسية تفضح بعض الممارسات غير السوية أثناء تواجده في مدينة نيويورك.

وأدى اتهام ستروس بالاعتداء الجنسي على عاملة في أحد فنادق مدينة نيويورك بالولايات المتحدة إلى فقدان منصبه، إلا أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل امتد لانفصاله عن زوجته الصحفية آن ستكلير. برلسكوني برلسكوني كان رئيس الوزراء الإيطالي السابق أحد أكثر المسؤولين السياسيين ارتباطًا بالعلاقات النسائية، إلا أن أبرزها كان "فضيحة روبي" والتي ظهرت خلال عام 2011. أحدها كان فندقا.. قصور رئاسية تحكي تاريخ الشعوب وأكدت التحقيقات في هذا الصدد أن سيلفيو برلسكوني أقام علاقة جنسية مع الفتاة الصغيرة، والتي عرف أنها ترددت أكثر من مرة على منزل رئيس الحكومة الإيطالية في ذلك الوقت لممارسة علاقة غير مشروعة نظير الحصول على المال. رئيسة كوريا الجنوبية رئيسة كوريا الجنوبية لم يكن الجنس الناعم بعيدًا عن الفضائح، حيث أيدت السلطات الفيدرالية في كوريا الجنوبية إدانة "باك جين هي" رئيسة كوريا الجنوبية، في تهم الفساد التي وجهت إليها أثناء الحكم. وصوتت المحكمة الفيدرالية بالإجماع على عزل "جين هي" من منصبها، ومن ثم الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية أخرى في غضون 60 يومًا. إحداها للقذافي.. سيارات الرؤساء الخارقة في العالم نيكولاس مادورو نيكولاس مادورو أحد أكثر الرؤساء إثارة للجدل بشكل عام، واستمر في هذا النهج إلى أن صدق البرلمان الفنزويلي على قرار بعزل الرئيس نيكولاس مادورو، على خلفية اتهامه بعرقلة إجراء جولة ثانية من الاستفتاء الشعبي العام، بشأن سحب الثقة من رئاسته. ديلما روسيف استمرارًا لفضائح السيدات في السلطة، أطاحت فضيحة سياسية من العيار الثقيل بالرئيس البرازيلية السابقة من منصبها على رأس قيادة الدولة، حيث اتخذ البرلمان البرازيلي قرارا بعزل روسيف من منصبها بأغلبية تجاوزت 60 صوتًا، ومن ثم الدعوة لعقد انتخابات رئاسية جديدة. وبشكل عام، يمكن القول إن الفضائح انحصرت ما بين تهم الفساد والعلاقات النسائية، والتي لم تكتف بالإطاحة ببعض المسؤولين، بل استمرت ظلالها حتى بعد ترك مناصبهم.

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