انت الان تتابع 2 درجة مئوية.. لحظة دمار الأرض التي يخشاها العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - في عام 2015 وقعت 200 دولة على وضع حد للارتفاع في درجات الحرارة لا يتجاوز درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية نظرًا لتخوفات الوصول لمرحلة اللا عودة.

وحذّرت تقارير صادرة عن جامعة واشنطن من أن الأرض على أعتاب موجة من ارتفاع فى درجات الحرارة بمعدل يصل 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2030، وهو ما دفع دول العالم خلال قمة المناخ إلى وضع حد أن لا تصل درجة حرارة الأرض إلى 1,5 درجة مئوية. وأشارت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، فى أحد تقاريرها، إلى ضرورة أن تجري الحكومات فى جميع أنحاء العالم تغييرات سريعة بعيدة المدى وغير مسبوقة فى جميع جوانب المجتمع، لتجنب مستويات كارثية من الاحتباس الحراري العالمي.

يقول هشام عيسى، الرئيس السابق للإدارة المركزية لتغير المناخ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن وصول درجة حرارة الأرض إلى 2 درجة مئوية سيجعل العالم أمام أعاصير وسيول طوال الوقت، وستزيد الأمراض والجفاف والتصحر، وهو ما سيؤدي إلى كوارث بشرية كبيرة. وتابع: "كلما تأخرنا في علاج الظاهرة تفاقمت المشكلة، وهناك

يقول هشام عيسى، الرئيس السابق للإدارة المركزية لتغير المناخ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن وصول درجة حرارة الأرض إلى 2 درجة مئوية سيجعل العالم أمام أعاصير وسيول طوال الوقت، وستزيد الأمراض والجفاف والتصحر، وهو ما سيؤدي إلى كوارث بشرية كبيرة. وتابع: "كلما تأخرنا في علاج الظاهرة تفاقمت المشكلة، وهناك مفاوضات لمساعدة الدول المتضررة من التغير المناخي، ويقدر الدعم بـ 100 مليار دولار يوضع في الصندوق الأخضر، لكنه حتى الآن لم تجمع الدول سوى 11 مليار دولار". وأوضح، أن التعامل مع الكوارث الطبيعية مكلف جدًا، فعلى سبيل المثال فإن تكلفة رفع آثار سيول الفيليين تخطت 20 مليار دولار. وحول الأزمات التي قد تواجه مصر أشار إلى أنه إذا تجاوزنا 2 درجة قد تغرق بعض المناطق، والرقعة الزراعية والأمن الغذائي سيتأثران، ولا بد من مساعدة الدول، التي تضررت من التغيرات المناخية، مثل أن تقدم الدول الصناعية لمصر دعمًا من أجل إنشاء مصدات أمواج، والصرف على البنية التحتية لمواجهة خطر غرق بعض المناطق. الخبير البيئى أشار إلى أن العالم يتجه إلى تخفيض غازات الاحتباس الحراري، وفقًا لاتفاق باريس، فضلًا عن التقليل من استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الري. وقبل ثلاثة أعوام توفى 700 شخص فرنسي جراء موجة حرارة اجتاحت البلاد، ويعد ذلك العدد منخفضًا، إذا ما قورن بسنة 2005 حين توفى 15000 شخص معظمهم من المسنين، كل ذلك جراء التغير المناخي، الذي أصبح يهدد العالم أجمع. وبدأ الاهتمام بمتابعة التغير المناخي ومراقبته في نوفمبر 2007، عندما أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرًا رسميًا عن التغيرات المناخية يحذر من احتمالات زيادة مفاجئة في درجات حرارة الأرض. وفي ذلك يقول بيل هاري، عالم المناخ الأسترالي وأحد معدي التقرير، «إن هذا التقرير هو الأقوى الذي تصدره اللجنة الدولية للتغير المناخي، لكنه يوضح أنه لا يزال هناك وقت لتدارك الوضع»· وخلص التقرير إلى انه ''يحتمل أن تكون نسبة من 20 إلى 30 % من الكائنات التي شملتها الدراسة حتى الآن أكثر عرضة للفناء، إذا تجاوز متوسط زيادة درجة حرارة الأرض 1,5 إلى 2,5 درجة مئوية". وكان للرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مهمة أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ في باريس، حينما أشار إلى أن إفريقيا هي الأقل إسهامًا في إجمالي الانبعاثات الضارة، والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ، لذلك ينبغي أن تشمل أية تدابير للمرونة في إنفاق الدول الإفريقية، إلى جانب الدول الأقل نموًا، والدول النامية المكونة من جزر صغيرة. وقال: تطالب إفريقيا بالتوصل إلى اتفاق دولي عادل وواضح، نلتزم به جميعًا، ويتأسس على التباين في الأعباء ما بين الدول المتقدمة والنامية، وفي إطار المسؤولية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية. ومن جانبه يقول الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد في تصريحات سابقة لـ"التحرير"، إن ارتفاع حرارة الأرض بفعل الثورة الصناعية، مشيرًا إلى أنها وصلت الآن من 3, : 6,، وهناك تخوفات من الدول المتقدمة في هذا الشأن، لا سيما أن الأعاصير في أمريكا تزيل ولاية بأكملها. وتابع: "رغم ما تملكه هذه الدول من إمكانيات، لكنها لا تستطيع أن تفعل شيئًا أكثر من أنها تطلب من المواطنين إخلاء المكان، وتترك الولاية للطبيعة، وذلك لأنه لا يستطيع أحد مواجهة الطبيعة مهما امتلك من مال وعلم، والعاصفة الثلجية التي حدثت في أوروبا الشتاء الماضي لم يستطع أحد أن يواجهها".

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