انت الان تتابع رئيس الوزراء يوجه بسرعة إخلاء منطقة سور مجرى العيون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٩ م

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم عقد اجتماعات متتالية مع المحافظين لاستعراض الخطط الاستثمارية الخاصة بكل محافظة، والموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية المختلفة التى يتم إقامتها على مستوى المحافظات، وذلك سعيًا لسرعة دخول تلك المشروعات الخدمة وتذليل أى عقبات من الممكن أن تواجهها وصولًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالمشروعات المتعلقة بتطوير شبكات الطرق والمرافق، كذلك أعمال الإنارة داخل المحافظات.

وجدد مدبولى، التأكيد على أهمية العمل على حل وإزالة المشكلات التى تواجه المستثمرين، وخاصة القديمة منها، مكلفًا بحسم هذه الملفات بأقصى سرعة، والتعامل مع أى بيروقراطية من قبل بعض الموظفين، مؤكدًا، "نحن مستعدون لاتخاذ قرارات سريعة لحل مشكلات المستثمرين، ودفع عجلة الاستثمار"، ووجه مدبولي بسرعة إخلاء منطقة