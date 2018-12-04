انت الان تتابع جهود مكثفة للإيقاع بالمتهم الرئيسي في «فتاة المرج» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٨ م
جثة - أرشيفية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة الأميرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس "حفظي. ع" والد الفتاة المقتولة وآخر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحريض على قتل «فتاة المرج»، بينما أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بضبط وإحضار 3 متهمين جدد في قضية مقتل «فتاة المرج»، بينهم المتهم الرئيسي، واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الحادث، وتقرير الطب الشرعي، وصرحت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليها؛ لبيان وتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها.
أشارت تحقيقات النيابة، التي جرت بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إلى أن والد الفتاة تورط في قتل ابنته، بعدما حرض أحد أقربائه على التخلص منها نافيًا علاقته بباقي المتهمين. توصلت تحريات المباحث، التي أشرف عليها المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث المرج، والرائد محمد عبد الناصر، معاون المباحث،
أشارت تحقيقات النيابة، التي جرت بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إلى أن والد الفتاة تورط في قتل ابنته، بعدما حرض أحد أقربائه على التخلص منها نافيًا علاقته بباقي المتهمين.
توصلت تحريات المباحث، التي أشرف عليها المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث المرج، والرائد محمد عبد الناصر، معاون المباحث، إلى هوية المتهم، بعد فحص علاقات الفتاة المجني عليها، وتفريغ كاميرات المراقبة، في محيط الحادث، وتبين أنه أحد أقاربها، عاطل، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهم في أقرب وقت، إنفاذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
وفي السياق ذاته، ألقي القبض على جمال محمدين، شريك المتهم الرئيسي، في إطلاق النار على المجني عليها، الذي بدوره أنكر وجوده في محل الواقعة، رغم تأكيد شهود العيان وجوده محل الجريمة، مستقلا سيارة بأحد الشوارع الجانبية.
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