جهود مكثفة للإيقاع بالمتهم الرئيسي في «فتاة المرج»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٨ م

جثة - أرشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الأميرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس "حفظي. ع" والد الفتاة المقتولة وآخر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحريض على قتل «فتاة المرج»، بينما أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بضبط وإحضار 3 متهمين جدد في قضية مقتل «فتاة المرج»، بينهم المتهم الرئيسي، واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الحادث، وتقرير الطب الشرعي، وصرحت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المجني عليها؛ لبيان وتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها.

أشارت تحقيقات النيابة، التي جرت بإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إلى أن والد الفتاة تورط في قتل ابنته، بعدما حرض أحد أقربائه على التخلص منها نافيًا علاقته بباقي المتهمين. توصلت تحريات المباحث، التي أشرف عليها المقدم أحمد طارق، رئيس مباحث المرج، والرائد محمد عبد الناصر، معاون المباحث،