انت الان تتابع بسبب التجاوزات.. استقالات جماعية في قناة «قطر اليوم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٦ م

قدمت مجموعة من الصحفيين العاملين في قناة «قطر اليوم»، من ضمنهم مديرها، علي صالح الخلف، استقالاتهم صباح اليوم، الثلاثاء، بسبب ما اعتبروه «تجاوزات وعدم احترام، من قبل أطراف ليس لها دراية بالعمل الإعلامي»، وأكد الخلف «أن قرار الاستقالة جاء بعد استنفاد جميع المحاولات لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي، والحفاظ على هذا الصرح الإعلامي الذي كانوا من المؤسسين له»، قائلًا: «إن محاولاتهم باءت بالفشل رغم التضحيات التي قدموها من أجل أن تستمر القناة»، وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم".

وأعرب فريق «قناة قطر» عن استيائه من تصرفات الإدارة الجديدة وتدخل أطراف لا علاقة لها بالشأن الإعلامي في سير العمل وتعطيل جدول التصوير، حسب تعبيرهم. واتهموا المستشار القانوني في القناة بالتشويش على فريق العمل بالتهديد والوعيد، ما أدى إلى إرباكهم وتعطيل التزاماتهم. وأفادت صحيفة الشرق القطرية