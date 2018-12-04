انت الان تتابع إيكاردي وأليجري يفوزان بجوائز الأفضل في الكالتشيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:خالد الفوي ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٤ م

أصبح نجم الإنتر ماورو إيكاردي أول لاعب لا ينتمي ليوفنتوس يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي منذ زلاتان إبراهيموفيتش في عام 2011، بينما توج مدرب اليوفي ماسيمليانو أليجري بجائزة أفضل مدرب للمرة الرابعة، وأنهى إيكاردي الموسم الماضي في صدارة قائمة الهدافين الموسم الماضي برصيد 29 هدفًا مناصفة مع مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبلي ومكن النيراتزوري من العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد للمرة الأولى منذ عام 2012، وواصل إيكاردي إبداعه هذا الموسم من خلال تسجيل 8 أهداف في 11 مباراة لعبها في الكالتشو حتى الآن.

وبدوره حصد أليجري جائزة أفضل مدرب بعد تتويجه بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي مستعيدًا الجائزة من ماوريسيو ساري، مدرب نابولي السابق وتشيلسي الحالي، والذي توج بتلك الجائزة العام الماضي. وقال أليجري عن فوزه بجائزة أفضل مدرب: "أتى تتويجي بتلك الجائزة بفضل إشرافي على تدريب مجموعة رائعة من اللاعبين ووجود