صحيفة تصف الإمارات بالدولة التي تسابق الزمن

ذكرت صحيفة " البيان " إنه منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا وتعيش دولة الإمارات في مسيرة إنجازات لا تتوقف.

وبينت الصحيفة - تابعها "الخليج 365"، الأمر الذي استحقت به وصف "الدولة التي تسابق الزمن"، حتى أثناء احتفالات الدولة باليوم الوطني، تأتي الإنجازات التاريخية العالمية التي تضع الإمارات في مقدمة دول العالم، حيث أصبح جواز السفر الإماراتي الأقوى عالميا وحصد المركز الأول بجدارة، بحسب مؤشر "باسبورت إندكس"، الذي قال في تقرير تحت عنوان - سباق الإمارات إلى القمة- : "إن دولة الإمارات العربية المتحدة أثرت على العالم لأسباب عديدة، وأصبحت بسرعة واحدة من أكثر دول العالم إبداعا في مجال التكنولوجيا والتعليم والتمويل والبنية التحتية".

وأضافت أنه بذلك يكون جواز السفر الإماراتي قد قفز من المرتبة 27 في ديسمبر 2016 إلى المرتبة الأولى عالميا في ديسمبر 2018.

وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قد هنأ الشعب بهذا الإنجاز قائلا: "في يومنا الوطني المجيد توالت إنجازاتنا"، مضيفا سموه: " العالم يفتح أبوابه لشعب الإمارات، ألف مبروك للإمارات. وكل الشكر لفريق وزارة خارجيتنا الاستثنائي بقيادة أخي عبد الله بن زايد".

وأضافت " البيان " في ختام افتتاحيتها .. أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هنأ الشعب والقيادة قائلا: "بفضل من الله تعالى حقق جواز دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميا، إنجاز يعكس صواب نهجنا ورؤيتنا المستقبلية، فشكرا لفريق العمل على جهودهم المشرفة، تعزيز مكانة الإمارات وترسيخ سمعتها الطيبة، وتيسير شؤون مواطنيها من صلب سياستنا الخارجية، هنيئا للقيادة ولشعبنا هذا الإنجاز المشرف".