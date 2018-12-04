الكلب "سولي" يرافق بوش الأب للمرة الأخيرة.. ويشعل "تويتر"!

دبي - بواسطة محمد فارس جورج بوش الأب © Albawaba.com قدمت بواسطة

عُرفت الكلاب بوفائها الكبير لأصحابها من بني البشر، وهذا فعلًا ما حدث بين "سولي" والرئيس الأمريكي الراحل "جورج بوش الأب".

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة، صورًاً لكلب الرئيس، الذي توفي الجمعة الماضي، عن عمر تجاوز الـ94 عامًا.

وظهر الكلب "سولي" وهو ممدد بجانب التابوت في يوم جنازة بوش، في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، وكأنه أنجز آخر مهمة له مع مالكه السابق.

وأشارت الصحيفة الى أنه وبعد مواراة جثمان بوش الأب الثرى، بالقرب من المكتبة التي تحمل اسمه، تم إلحاق الكلب "سولي" بمجموعة "فيت دوكز"، وهو تنظيم يقترح على قدامى المحاربين الأمريكيين الاعتماد على الكلاب لمساعدتهم.

يذكر أن "سولي"، الكلب من سلالة لابرادور، كان في خدمة الرئيس الأسبق، وسمى بهذا الأمس تيمنًا باسم الطيار السابق "تشيلسي سولي" الذي ذاع صيته بعد ما نجح بأعجوبة في إنقاذ 155 راكبًا من موت محقق، حين هبط بطائرة معطبة بسلام في نهر هادسون في نيويورك عام 2009.

وبمقدور "سولي" المدرب تدريبًا عاليًا تنفيذ عدد كبير من مهام المساعدة الشخصية منها التقاط الهاتف وإحضار أغراض متى طلب منه ذلك.

وقد خصص سولي لخدمة الرئيس بوش هذا الصيف، بعد وفاة السيدة الأولى السابقة "باربرا بوش" في وقت سابق من هذا العام، ووقتها قال بوش إنه كون "فريقًا" مع سولي.

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