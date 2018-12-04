بالصورة: أدرعي يعلن اكتشاف نفق تابع لحزب الله في كفركلا

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي أنه تم اكتشاف نفق تابع لحزب الله في منطقة كفركلا في الجنوب.

ولفت ادرعي في تغريدة الى ان النفق يخرق السياج الأمني في منطقة جنوب كفركلا لكنه لم يشكل تهديدًا فوريًا على سكان المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن انطلاق عملية عسكرية على الحدود الشمالية مع لبنان، تستهدف كشف وإحباط أنفاق يحفرها "حزب الله" داخل الأراضي الإسرائيلية، قائلا إنه في حالة تعبئة عامة، تحسبا لأي تطورات.



وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه بدأ "عملية الدرع الشمال" لكشف وإحباط هجمات حدودية عبر أنفاق حفرتها منظمة حزب الله من لبنان إلى إسرائيل".

وتابع أن الجيش أقام منطقة عسكرية مغلقة في القطاع المعني، وعزز وجوده من دون تعبئة جنود الاحتياط، كما أنه لم يصدر أي تعليمات خاصة للسكان المدنيين الإسرائيليين.

وتصف إسرائيل أنفاق حزب الله في حدودها الشمالية بـ"الخرق الفادح" للسيادة الإسرائيلية، الأمر الذي يشكل "تهديدا فوريا للمواطنين"، وفقا لما جاء في بيان الجيش.

الى ذلك، حمّل بيان الجيش الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يجري داخل الأراضي اللبنانية من الخط الأزرق شمالا، قائلا: "هذه الأنفاق تثبت عدم تطبيق الجيش اللبناني لمسؤولياته في تلك المنطقة".