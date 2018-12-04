ثلاثة مهاجرين يموتون من البرد قرب الحدود اليونانية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

توفي ثلاثة مهاجرين بسبب البرد في قرى تركية واقعة قرب الحدود اليونانية، كما ذكرت الثلاثاء وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن راعيا عثر على جثة ممددة ومتجمدة، قد أبلغ السلطات بالأمر. وأكد عناصر الدرك وفرق الإنقاذ الذين وصلوا الى القرى أنه مهاجر أفغاني، معتبرين أنه مات متجمدا.

وعُثر في وقت لاحق على جثتي المهاجرين السريين الآخرين، اللذين ماتا بالطريقة نفسها "قبل بضعة أيام"، في قرية أخرى قرب الحدود اليونانية، كما أوضحت الوكالة التي لم تحدد جنسيتيهما.

وأكد افغاني موقوف (29 عاما) أنه كان في عداد مجموعة من المهاجرين ذهبوا يطرقون أبواب المنازل اليونانية طلبا للمساعدة، على الجانب الآخر من الحدود، لكن عناصر من الشرطة اليونانية اعتقلتهم وأعادتهم الى تركيا، كما أكدت الوكالة. وكان واحد على الأقل من المهاجرين الثلاثة الذين ماتوا من البرد، ضمن هذه المجموعة.

واستؤنف تدفق المهاجرين خصوصا من السوريين والأفغان، الذي تركز في 2015 و2016 على ممرات بحرية نحو جزر بحر إيجه اليونانية القريبة من تركيا، عبر الحدود البرية، الممر التقليدي منذ عقود.

وازداد هذا التدفق ثلاث مرات تقريبا في 2018 خلال سنة، "فارتفع من 5400 في 2017 الى 14 ألفا في 2018"، كما قال أخيرا وزير سياسة الهجرة اليوناني ديميتريس فيتساس.

أما في ما يتعلق بالحدود البحرية بين البلدين، فقد عبر 28 ألف شخص بحر إيجه من السواحل الغربية التركية ووصلوا الى الجزر اليونانية، في مقابل أكثر من ثلاثين ألفا السنة الماضية.