انت الان تتابع اتحاد الكرة يدرس استضافة كأس أمم إفريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم أحمد ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٨ م

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية يفكر في التقدم بطلب مشترك مع المغرب لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) سحب تنظيم البطولة من الكاميرون، وتم فتح الترشيح للدول الراغبة في استضافة البطولة، وقال عامر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن هناك 3 دول فقط داخل إفريقيا قادرة على استضافة كأس الأمم بعد زيادتها لـ24 فريقًا هي مصر والمغرب وجنوب إفريقيا، وتابع أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، سيناقش معه موقف الدوري حال التقدم بملف مشترك مع المغرب لاستضافة أمم إفريقيا.

كان خالد لطيف، عضو مجلس اتحاد الكرة المصري، قد أبدى دعم المغرب لاستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا، وقال: "المغرب واجهة مشرفة للكرة العربية، وتمتلك كل الإمكانيات والظروف التي ستساعد على تنظيم البطولة"، كما قلل كرم كردي عضو الجبلاية، من فرص مصر في تنظيم كأس إفريقيا يونيو 2019، بعد سحب تنظيم البطولة من الكاميرون،