انت الان تتابع نوة تحصد رابع ضحايا الشتاء.. سقطت عليه لافتة إعلانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٦ م

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، سقطت عليهما لافتة إعلانية من الطابق الأرضي بعقار بشارع أبو قير بمنطقة لوران شرقي الإسكندرية، ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ التي تضرب عروس البحر الأبيض المتوسط والرياح الشديدة، بالتزامن مع نوة "قاسم"، حيث سقطت اللافتة من شدة الرياح. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من قسم شرطة الرمل، يفيد بسقوط لافتة إعلانية على رأس شخصين أحدهما "توفي" والثانى أُصيب بإصابات بالغة وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

على الفور انتقل ضباط قسم شرطة لوران ورجال الحماية المدنية لموقع الحادث للتعامل مع الحادث، حيث أثبتت المعاينة الأولية سقوط لافتة إعلانية تعلو محلات بالطابق الأرضي بالمنطقة المشار إليها. بسؤال شهود العيان أشاروا إلى أن شخصين تصادف مرورهما أسفل اللافتة الإعلانية في أثناء سقوطها وتم نقل الشخص المصاب إلى