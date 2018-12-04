انت الان تتابع إخماد حريق بـ1.5 فدان في مزرعة نخيل بالوادي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٤٩ م

تمكنت قوات الحماية المدنية في الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع في مزرعة نخيل تصل مساحتها إلى 1.5 فدان بمنطقة السبط الشرقي بمدينة الخارجة، وتلقى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق بمنطقة السبط، فتوجهت على الفور سيارات الإطفاء والحماية المدنية إلى موقع الحريق، وصرح رئيس مركز الخارجة المهندس مجدي الطماوي بأنه تم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات مياه من الوحدة المحلية لمركز الخارجة إلى موقع الحريق.

وأوضح الطماوي أنه تم إقامة ساتر وعازل بين الحريق والمنازل السكنية المجاورة لمنع امتداد ألسنة اللهب لها، وتم السيطرة على الحريق، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق. وكانت قوات الحماية المدنية بالوادي الجديد، في أكتوبر الماضي، قد تمكنت من السيطرة على حريق شب فى مزرعة نخيل بمنطقة عين القضا،