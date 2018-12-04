انت الان تتابع «الحمير الطائرة والخفافيش»| من أين جاءت ألقاب الفرق؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - جنون كرة القدم لا حدود له، فالبعض يحب أن يطلق الشعارات المعادية لمنافسيه والآخر يتغنى بالاسم الأزلي لناديه، لذلك نعرض لكم أبرز ألقاب أندية أوروبا

اشتهرت الأندية العالمية ببعض الألقاب المميزة لها، والتي ترددها الجماهير في كل المناسبات، كالميرينجي (ريال مدريد)، والبلوجرانا (برشلونة)، والسيدة العجوز (يوفنتوس) وغيرها من الأسماء، واختلف أصل تلك الألقاب، فمنها ما جاء من خلال جماهير الفريق وتم إلصاقها بالنادي، والبعض الآخر يرجع إلى أصول تاريخية، في حين استمد البعض ألقابه من جماهير الفرق المنافسة، والبعض من ألوان الفريق، وأخرى تطلق من واقع السخرية، فالغرابة والطرافة لا تزالان طاغيتين في الملاعب، ولكن من أين أتت هذه الألقاب؟

وسنقدم تعريفا بأبرز ألقاب الفرق في الدوريات الأوروبية كالتالي: فالنسيا: لعل أشهر لقب لفالنسيا هو «الخفاش» الموجود على قميص الفريق الجديد (والمكون من أسماء جميع من لعبوا في تاريخ فالنسيا).. الخفافيش.. تاريخ هذا اللقب قديم وقديم جدا ويرجع إلى يوم 9 أكتوبر عام 1238، حينما غزا ملك إقليم أراجون

وسنقدم تعريفا بأبرز ألقاب الفرق في الدوريات الأوروبية كالتالي: فالنسيا: فالنسيا: لعل أشهر لقب لفالنسيا هو «الخفاش» الموجود على قميص الفريق الجديد (والمكون من أسماء جميع من لعبوا في تاريخ فالنسيا).. الخفافيش.. تاريخ هذا اللقب قديم وقديم جدا ويرجع إلى يوم 9 أكتوبر عام 1238، حينما غزا ملك إقليم أراجون أشهر أنديته ريال سرقسطة إقليم فالنسيا، وحينما دخل الملك فالنسيا وقف خفاش على الراية التي يحملها، ومنذ ذلك الحين والخفاش رمز لمدينة وإقليم فالنسيا، وبطبيعة الحال تم وضعه على شعار النادي. برشلونة: يلقب «بالبلوجرانا» نسبة إلى ألوان قميص الفريق (الأحمر والأزرق)، والفريق الكتالوني نسبة إلى إقليم كتالونيا الإسباني الذي ينحدر منه الفريق، والذي طالب مرارا وتكرارا بالانفصال عن إسبانيا.ريال مدريد: «لوس بلانكوس» نسبة إلى ألوان قميص الفريق (الأبيض)، والميرينجي نسبة إلى حلوى إسبانية تكون عادة بيضاء مصنوعة من السكر وبياض البيض وتقدم للنخبة في إسبانيا، وأطلقت جماهير الريال على الفريق هذا الاسم لأنها ترى أداءه طيب المذاق مثل الميرينجي!فياريال: يلقب «بالغواصات الصفراء» نسبة إلى ألوان قميصه الأصفر إضافة إلى أنه ينافس الفرق الكبيرة كبرشلونة والريال رغم أنه لا يملك نجوما، ودائما يضرب به المثل على نجاح الفرق الصغيرة. برشلونة: يلقب «بالبلوجرانا» نسبة إلى ألوان قميص الفريق (الأحمر والأزرق)، والفريق الكتالوني نسبة إلى إقليم كتالونيا الإسباني الذي ينحدر منه الفريق، والذي طالب مرارا وتكرارا بالانفصال عن إسبانيا.ريال مدريد: «لوس بلانكوس» نسبة إلى ألوان قميص الفريق (الأبيض)، والميرينجي نسبة إلى حلوى إسبانية تكون عادة بيضاء مصنوعة من السكر وبياض البيض وتقدم للنخبة في إسبانيا، وأطلقت جماهير الريال على الفريق هذا الاسم لأنها ترى أداءه طيب المذاق مثل الميرينجي!فياريال: يلقب «بالغواصات الصفراء» نسبة إلى ألوان قميصه الأصفر إضافة إلى أنه ينافس الفرق الكبيرة كبرشلونة والريال رغم أنه لا يملك نجوما، ودائما يضرب به المثل على نجاح الفرق الصغيرة. أتلتيكو بلباو: أتلتيكو بلباو: يلقب «بلوس ليونس» أو الأسود، وتعود التسمية إلى قصة أسطورية لشخص يدعى سان ماميس (اسم ملعب بلباو) الذي واجه الأسود أيام الرومان وروضها. ملقة: ملقة: «لوس بوكيرونيس»: اللوس بوكيرونيس بالإسبانية تعني سمك الأنشوجة، وهو يرجع لكون مدينة ملقة من أهم مصائد الأسماك في إسبانيا وتشتهر بسمك الأنشوجة، ومن هنا جاء هذا الاسم: مانشستر يونايتد: مانشستر يونايتد: يلقب بـ«ريد ديفلز» أو «الشياطين الحمر» حيث يرجع هذا اللقب إلى المدير الفني الأسطوري للفريق في فترة الستينيات «السير مات باسبي» الذي أراد اختيار لقب جديد للفريق بعد أن عرف أنه فريق سالفورد (وهي منطقة في مدينة مانشستر) لرياضة الركبي، حيث كانوا يرتدون اللون الأحمر أيضا، ليستقر مات باي على اختيار لقب الشياطين الحمر على فريق مانشستر يونايتد. مانشستر سيتي:يطلق عليه مشجعوه «ذا سيتيزين» وتعني (المواطنون)، حيث تعد جماهير الفريق هي التي أطلقت هذا اللقب، إذ يعتبرون أنفسهم أكثر عددا من جماهير الجار مانشستر يونايتد، وأنهم المواطنون الأصليون للمدينة.أرسنال:يلقب بـ«الجانرز» وهي كلمة تعني «المدفعجية»، بينما تعني كلمة أرسنال (الترسانة)، حيث يتم تخزين المدافع والأسلحة وهم اللاعبون في الترسانة أرسنال.إيفرتون:معروف بلقب «التوفيز»، وهى حلوى شهيرة، ويعود أصل هذا اللقب لوجود متجر يقدم حلوى التوفي أمام ملعب «الجوديسون بارك» معقل إيفرتون، ويعد هذا المتجر من علامات المدينة.نيوكاسل:يلقب بـ«الماكبايث»، لأنه كان هناك طائر صغير اسمه الماكبايث يعيش في إنجلترا ولونه أسود في أبيض (ألوان نيوكاسل)، ومن هنا جاءت تسمية الماكبايث للنادي الشهير.سندرلاند: مانشستر سيتي:يطلق عليه مشجعوه «ذا سيتيزين» وتعني (المواطنون)، حيث تعد جماهير الفريق هي التي أطلقت هذا اللقب، إذ يعتبرون أنفسهم أكثر عددا من جماهير الجار مانشستر يونايتد، وأنهم المواطنون الأصليون للمدينة.أرسنال:يلقب بـ«الجانرز» وهي كلمة تعني «المدفعجية»، بينما تعني كلمة أرسنال (الترسانة)، حيث يتم تخزين المدافع والأسلحة وهم اللاعبون في الترسانة أرسنال.إيفرتون:معروف بلقب «التوفيز»، وهى حلوى شهيرة، ويعود أصل هذا اللقب لوجود متجر يقدم حلوى التوفي أمام ملعب «الجوديسون بارك» معقل إيفرتون، ويعد هذا المتجر من علامات المدينة.نيوكاسل:يلقب بـ«الماكبايث»، لأنه كان هناك طائر صغير اسمه الماكبايث يعيش في إنجلترا ولونه أسود في أبيض (ألوان نيوكاسل)، ومن هنا جاءت تسمية الماكبايث للنادي الشهير.سندرلاند: يلقب بـ«القطط السوداء – ذا بلاك كاتس» وتعود قصته إلى عام 1805 أي قبل 74 سنة من إنشاء النادي، إذ إنه كان هناك بطاريات مدفعية على نهر وير بالقرب من مدينة سندرلاند، وكانت رمزا للمدينة، هذه البطاريات أُطلق عليها بطاريات «القط الأسود» لأن من كانوا يديرونها كان يسمعون مواءً غريبًا لقط أسود بشكل واضح، بعد هذا التاريخ بمئة عام تم التقاط صورة لرئيس النادي إف دابليو تايلور وهو يحمل قطا أسود، وبعدها بثلاث سنوات تم وضع قط أسود على صورة الفريق. اليوفنتوس:لعل اسم «لا فيكيا سنيورا» أو «السيدة العجوز» الذي اشتهر به اليوفنتوس الإيطالي من أشهر الأسماء التي يعرفها الكثيرون، وكان الفريق بعيدًا عن البطولات في الثلاثينيات حتى إن صحفيا قال عنه إنه ابتعد عن البطولات حتى أصبح مثل «السيدة العجوز»، وفي رواية أخرى يقول مشجعو اليوفي إن سبب التسمية كناية عن السير برقي وفخر مثل «السيدة العجوز»، وذلك بالطبع في الثقافة الأوروبية.روما:يلقب بـ«الذئاب»، نسبة إلى صورة الذئب الموجودة على شعار النادي، والسر وراء الذئاب يعود إلى الخرافة الرومانية حول نشأة مدينة روما، حيث كان هناك توأم يدعى روميليوس وريميوس، هذا التوأم تخلص منهما عمهما أميليوس عبر إلقائهما في النهر، لكن أنثى ذئب أنقذتهما واعتنت بهما وأرضعتهما حتى كبرا واشتد عوداهما فعادا للانتقام من عمهما أميليوس، وبعد ذلك قتل روميليوس أخاه ريميوس ونصب نفسه على مدينة جديدة أنشأها اسمها روما.

كييفو فيرونا: اليوفنتوس:لعل اسم «لا فيكيا سنيورا» أو «السيدة العجوز» الذي اشتهر به اليوفنتوس الإيطالي من أشهر الأسماء التي يعرفها الكثيرون، وكان الفريق بعيدًا عن البطولات في الثلاثينيات حتى إن صحفيا قال عنه إنه ابتعد عن البطولات حتى أصبح مثل «السيدة العجوز»، وفي رواية أخرى يقول مشجعو اليوفي إن سبب التسمية كناية عن السير برقي وفخر مثل «السيدة العجوز»، وذلك بالطبع في الثقافة الأوروبية.روما:يلقب بـ«الذئاب»، نسبة إلى صورة الذئب الموجودة على شعار النادي، والسر وراء الذئاب يعود إلى الخرافة الرومانية حول نشأة مدينة روما، حيث كان هناك توأم يدعى روميليوس وريميوس، هذا التوأم تخلص منهما عمهما أميليوس عبر إلقائهما في النهر، لكن أنثى ذئب أنقذتهما واعتنت بهما وأرضعتهما حتى كبرا واشتد عوداهما فعادا للانتقام من عمهما أميليوس، وبعد ذلك قتل روميليوس أخاه ريميوس ونصب نفسه على مدينة جديدة أنشأها اسمها روما.كييفو فيرونا: لقب بـ«الحمير الطائرة» وتعود هذه التسمية إلى مشجعي فريق نادي المدينة الآخر «هيلاس فيرونا» وهو الأكثر نجاحًا في تاريخه، وكان مشجعو «هيلاس فيرونا» -بطل الإسكوديتّو في إحدى سنوات الثمانينيات- يقولون إن الحمير ستطير قبل أن يستطيع كييفو فيرونا التفوق على ناديهم في الإنجازات، ومن هنا جاء هذا الاسم الطريف للغاية. ميلان: ميلان: أما ألقاب ناديي مدينة ميلانو الإيطالية، «إي سي ميلان - إنتر ميلان»، فتعود إلى ألوان قمصانهم، حيث يطلق على إي سي ميلان لقب «روسونيري» وتعني الأحمر والأسود باللغة الإيطالية، أما إنتر ميلان فيعرف بلقب «نيرازوري» وتعني الأسود والأزرق باللغة الإيطالية أيضًا.

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