انت الان تتابع قوافل لمحو الأمية ومكافحة الإدمان في 5 محافظات (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٥ م

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم جميع وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء. البداية من العاصمة، إذ افتتح أمين الحزب مقرا فرعيا جديدا بمنطقة روض الفرج، وألقى كلمة استعرض خلالها إنجازات الحزب بحضور أعضاء مجلس النواب وقيادات شعبية وتنفيذية. وأبرم الحزب بروتوكولا مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والإعلان عن فصول محو الأمية لتغطية بعض قرى محافظة القليوبية، وتنظيم ندوة حول مخاطر الإدمان بقاعة كريستال في شبرا الخيمة.

ونظم الحزب زيارة لمدرسة التربية الفكرية بدمياط، وقام أمين الحزب بتوزيع هدايا وشهادات تقدير على متحدي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. بالانتقال إلى الوادي الجديد، تم تنظيم ندوة تثقيفية حول دول المحليات خلال الفترة المقبلة، وأهمية مشاركة الطبقة العمالية في الحياة السياسية، وذلك